Чемпион НБА 2016 года Кевин Лав стал единственным белокожим футболистом, попавшим в заявку сборной США на Олимпийские игры 2020 года. В Америке считают, что его не должны были вызывать в команду – такое мнение высказал экс-игрок НБА и эксперт ESPN Джален Роуз

«Кевина Лава взяли в сборную из-за токенизма. Не надо бояться выставлять для представления США полностью черную команду. Я разочарован», – цитирует Роуза Cavs Nation

Токенизм – необходимость набора людей из всех необходимых гендерно-социальных групп для создания видимости равенства.

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В профессиональной эре (с 1992 года) американцы уступили золото Олимпийских игр только один раз – на ОИ-2004 Аргентине.

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