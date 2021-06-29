В бейсбольном матче регулярного чемпионата MLB между «Лос-Анджелес Энджелс» и «Нью-Йорк Янкис» случилась не самая типичная для спорта ситуация.
В низу второго иннинга питчеру «Энджелс» Дилану Банди внезапно стало плохо, и его вырвало прямо на поле. 28-летнего спортсмена стошнило перед выполнением подачи неподалеку от питчерской горки. К нему сразу подбежали менеджеры, врачи, а один из партнеров протянул полотенце.
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Комментаторы YES Network обратили внимание на реакцию баскетболиста «Бруклин Нетс» Кевина Дюрэнта. Он смущенно улыбался в первом ряду прямо за дагаутом и непонимающе смотрел на неважное состояние Банди.
Дилану оказали помощь, но все же сняли с игры после инцидента с блевотой. Вместо правши вышел леворукий питчес Хосе Суарес. «Энджелс» выиграли со счетом 5:3, а Суаресу понадобились для победы всего 52 питча.
- Причиной плохого самочувствия Банди назвали высокую температуру. В день игры в Бронксе воздух прогрелся до 32 градусов при 50-процентной влажности.
- Кевин Дюрэнт вместе с «Бруклином» вылетел во втором раунде плей-офф НБА. «Нетс» проиграли «Милуоки» в овертайме седьмого матча полуфинала Востока (111:115), несмотря на рекордные 48 очков Дюрэнта.
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