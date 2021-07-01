«Финикс» стал первым финалистом НБА сезона-2020/21. В решающем матче Западной конференции «Санз» обыграли «Клипперс» – 130:103. Счет в серии – 4-2.

Самым результативным игроком шестого матча стал разыгрывающий «Финикса» Крис Пол. Лидер «Санз» набрал 41 очко – это его новый личный рекорд в плей-офф. Также Крис сделал 4 подбора, 8 передач, 3 перехвата и не совершил ни одной потери. После игры именно 36-летний Пол первым поднял кубок за победу в Западной конференции.

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В сезоне-1992/93 «Финикс» в решающей серии проиграли «Чикаго» Майкла Джордана со счетом 2-4.

Клуб ни разу в истории не становился чемпионом НБА. В нынешнем сезоне «Финикс» пробился в плей-офф впервые с 2010 года.

В финале плей-офф «Санз» встретятся с победителем пары «Атланта» – «Милуоки». Счет в серии – 2-2.

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