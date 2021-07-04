Милуоки» победил «Атланту» в шестом матче финала Восточной конференции НБА.

«Бакс» без травмированного лидера Янниса Антетокунмпо выиграли со счетом 118:107 и закрыли серию – 4-2. Форвард Крис Миддлтон набрал 32 очка и отдал семь передач, у плеймейкера Дрю Холидея 27 очков, девять подборов и девять ассистов.

НБА Игрок «Милуоки» искал на дуге партнера, но вместо этого мощно бросил в лицо Хардену 10/01/2019 В 14:56

«Милуоки» вышел в финал НБА впервые с сезона-1973/74 – первый раз за 47 лет. Тогда «Бакс» с Каримом Абдул-Джаббаром уступили «Бостон Селтикс» в седьмом матче. У «оленей» в клубной истории одно чемпионство – в сезоне-1970/71.

В решающей серии «Милуоки» встретится с «Финикс Санс» Криса Пола и Девина Букера. Первый матч финала пройдет в ночь с 6 на 7 июля в 4:00 по московскому времени.

«Санс» попал в решающие матчи НБА впервые с сезона-1992/93. Тогда «Финикс» с Чарльзом Баркли уступил «Чикаго Буллс» Майкла Джордана в шести играх – 2-4.

НБА Сотни греческих фанатов набежали на матч «Кливленд» – Милуоки» и растрогали Антетокунмпо 09/11/2017 В 09:50