«Финикс» дома со счетом 118:105 обыграл «Милуоки» в стартовом матче финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Финикса» Крис Пол, набравший 32 очка. Дабл-даблы оформили его одноклубник Деандре Эйтон (22 очка + 19 подборов) и форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо (20 очков + 17 подборов), пропустивший две предыдущие игры команды из-за травмы.

Счет в серии до четырех побед стал 1-0 в пользу «Финикса». Команда вышла в финал плей-офф НБА впервые за 28 лет.

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Второй матч пройдет в ночь на 9 июля в Финиксе.

По итогам регулярного чемпионата «Финикс» занял вторую строчку в таблице Западной конференции.

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