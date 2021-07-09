Во втором матче финальной серии НБА «Финикс Санс» обыграл «Милуоки Бакс» со счетом 118:108 (26:29, 30:16, 32:33, 30:30).

Наилучшую результативность в матче продемонстрировал Яннис Адетокунбо, который набрал 42 очка, сделал 12 подборов и 4 передачи. В составе «Финикса» лучшим стал Девин Букер – у него 31 очко, 5 подборов и 6 ассистов.

После двух матчей счет 2-0 в серии в пользу «Финикса».

Серия переезжает в Милуоки, следующий матч состоится 12 июля. Затем команды сыграют 15-го числа.

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