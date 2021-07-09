Защитник «Бруклин Нетс» Джеймс Харден был задержан парижской полицией. В столице Франции баскетболист находится в отпуске на неделе моды.

Харден отдыхал в компании известного рэп-артиста Lil Baby, в чьем авто представители правопорядка обнаружили 20 грамм марихуаны. Рэпера арестовали и отвезли в участок, баскетболиста задержали, но вскоре отпустили, сообщает TMZ.

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«Бруклин» Хардена вылетел во втором круге плей-офф НБА, уступив «Милуоки» 3-4 в серии.

Харден обменян в «Нетс» из «Хьюстона» в январе 2021-го в результате четырехсторонней сделки.

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