«Милуоки Бакс» обыграл «Финикс Санс» во втором матче финальной серии плей-офф НБА со счетом 120:100 (25:28, 35:17, 38:31, 22:24).

Крупная победа позволила «оленям» сократить отставание в серии – 1-2. В этом «Милуоки» сильно помог Яннис Антетокунмпо – лидер «Бакс» продемонстрировал наилучшую результативность в матче. Грек набрал 41 очко, сделал 13 подборов и 6 передач. Яннис выбил более 40 очков в двух встречах финала подряд – последним подобное проделывал только Леброн Джеймс в пятом и шестом матчах финала НБА-2016.

Самым результативным игроком «Финикса» стал Крис Пол – в его активе 19 очков и 9 передач.

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«Финикс» вышел в финал плей-офф НБА впервые за 28 лет. Клуб ни разу в истории не становился чемпионом.

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