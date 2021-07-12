Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс дал эксклюзивное интервью Warner Bros. Россия, в котором ответил на вопрос, кого из реальных игроков взял бы в свою команду для борьбы с головорезами из «Космического джема-2». Кандидатура бывшего партнера по «Кавальерс» Тимофея Мозгова его устроила бы.

«Да, почему нет, Моззи подойдет абсолютно точно. Но, мне кажется, что Багз, Таз, Бабуля и Лола все же будут моей командой, с которыми мы сможем одолеть отряд головорезов, можете не сомневаться. Я буду счастлив однажды приехать в Россию. Слышал много хорошего о вашей стране. К тому же, там живут мои поклонники», – рассудил Джеймс.

Премьера фильма «Космический джем: Новое поколение» прошла 10 июля.

Тимофей Мозгов – бронзовый призер ОИ-2012, в настоящее время выступает за «Химки».

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