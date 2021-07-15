Во четвертом матче финальной серии НБА «Милуоки Бакс» обыграл «Финикс Санс» со счетом 109:103 (20:23, 32:29, 24:30, 33:21).
Наилучшую результативность в матче продемонстрировал Девин Букер, который набрал 42 очка, сделал 1 подбор и 2 передачи. В составе «Милуоки» лучшим по очкам стал Крис Миддлтон – у него 40 баллов, а также 6 подборов и 4 ассиста. Яннису Антетокунмпо не хватило двух передач до трипл-дабла: 26 очков, 14 подборов и 8 ассистов.
- После четырех матчей счет ничейный – 2-2.
- Серия возвращается в Финикс, следующий матч состоится 18 июля. Затем команды сыграют в Милуоки 21-го числа.
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