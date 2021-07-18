В пятом матче финала НБА «Милуоки Бакс» на выезде победил «Финикс Санз» со счетом 123:119 и вышел вперед в серии – 3-2.

У победителей отличились Яннис Адетокунбо (32 очка, 9 подборов), Крис Миддлтон (29 очков) и Джру Холидэй (27 очков, 13 передач). У их соперников наиболее результативными в игре были Девин Букер (40 очков), Крис Пол (21 очко, 11 передач) и Деандре Эйтон (20 очков, 10 подборов).

Ранее в серии «Финикс» побеждал со счетом 118:105 и 118:108, а «Милуоки» – со счетом 120:100 и 109:103. Шестой матч с участием этих команд состоится 21 июля.

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