В шестом матче финала НБА «Милуоки Бакс» дома победил «Финикс Санз» со счетом 105:98 (29:16, 13:31, 35:30, 28:21) и выиграл финальную серию турнира.

У победителей отличились Яннис Антетокунмпо (50 очков, 14 подборов), Крис Миддлтон (29 очков) и Джру Холидэй (12 очков, 11 передач). У «Санс» наиболее результативными в игре были Крис Пол (26 очков) и Девин Букер (19 очков).

Счет в серии стал 4-2 в пользу «Бакс». Ранее в серии «Финикс» побеждал со счетом 118:105 и 118:108, а «Милуоки» – со счетом 120:100, 109:103 и 123:119.

Чемпионский титул стал для «Бакс» вторым в истории. Впервые «Милуоки» побеждал в НБА 50 лет назад, в 1971 году.

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