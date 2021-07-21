Лидер «Милуоки Бакс» Яннис Антетокунмпо не сдержал эмоций после триумфа в финале НБА. Греческий форвард сел на трибуны и расплакался, пытаясь осознать победу.

Антетокунмпо признан MVP финальной серии плей-офф НБА-2020/21. В шестом матче серии он набрал 50 очков и сделал 14 подборов, став самым результативным игроком встречи. В финальной серии грек сыграл во всех шести матчах. В среднем он набирал 35,1 очка и делал 13,1 подбора.

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«Я мог бы перейти в суперкоманду и стать чемпионом, просто выполняя свою часть работы. Но я выбрал тяжелый путь к титулу, это та дорога, по которой мы пошли все вместе. И мы сделали это, черт возьми», – приводит слова Антетокунмпо Bleacher Report.

В шестом матче финала НБА «Милуоки Бакс» дома победил «Финикс Санз» со счетом 105:98 (29:16, 13:31, 35:30, 28:21) и выиграл финальную серию турнира.

Чемпионский титул стал для «Бакс» вторым в истории. Впервые «Милуоки» побеждал в НБА 50 лет назад, в 1971 году.

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