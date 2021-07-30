Плеймейкер «Вашингтон Уизардс» Расселл Уэстбрук перейдет в «Лос-Анджелес Лейкерс».

Инсайдер The Athletic Шэмс Чарамия сообщил , что «ЛАЛ» отдадут за бывшего MVP регулярного чемпионата сразу шесть активов. В «Уизардс» отправятся Кайл Кузма, Кентавиус Колдуэлл-Поуп, Монтрез Харрелл и три драфт-пика – второго раунда 2024 и 2028 гг., а также №28 2021 года.

Журналист уточнил , что Уэстбрук был главной целью «Лейкерс» на рынке, так как «озерникам» нужен был активный разыгрывающий к Леброну Джеймсу и Энтони Дэвису.

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Джеймс уже отреагировал на новость об обмене Расселла. Леброн выложил в инстаграм отфотошопленное изображение, на котором он, Дэвис и Уэстбрук празднуют в форме клуба из Лос-Анджелеса. «Броуди», – подписал пост звездный форвард. Броуди – одно из прозвищ Расса.

Расселл Уэстбрук – девятикратный участник Матча всех звезд и обладатель приза самого ценного баскетболиста регулярного сезона НБА-2016/17. Первые 11 сезонов карьеры Уэстбрук провел в «Оклахоме», но в последних двух чемпионатах выступал за «Хьюстон» и «Вашингтон».

«Лос-Анджелес Лейкерс» стали чемпионами-2019/20, но в сезоне-2020/21 вылетели в первом раунде плей-офф от «Финикс Санс» со счетом 2-4.

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