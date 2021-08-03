Десятикратный участник Матча всех звезд НБА Кармело Энтони пополнит ряды «Лос-Анджелес Лейкерс».

37-летний форвард объявил о переходе у себя в твиттере.

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«Лейкерс» еще не подтвердили сделку, но журналист ESPN Эдриан Войнаровски уже сообщил, что с Энтони подпишут контракт на один сезон.

Также ряды «Лейкерс» пополнит защитник Малик Монк.

«Лейкерс» стали чемпионами НБА-2019/20, но в следующем сезоне проиграли в первом раунде плей-офф.

Энтони – десятикратный участник Матча всех звезд, самый результативный игрок НБА-2012/13, трехкратный олимпийский чемпион в составе сборной США.

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