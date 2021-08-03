Десятикратный участник Матча всех звезд НБА Кармело Энтони пополнит ряды «Лос-Анджелес Лейкерс».
37-летний форвард объявил о переходе у себя в твиттере.
НБА
ESPN: «Оклахома» обменяла Энтони в «Атланту»
«Лейкерс» еще не подтвердили сделку, но журналист ESPN Эдриан Войнаровски уже сообщил, что с Энтони подпишут контракт на один сезон.
Также ряды «Лейкерс» пополнит защитник Малик Монк.
- «Лейкерс» стали чемпионами НБА-2019/20, но в следующем сезоне проиграли в первом раунде плей-офф.
- Энтони – десятикратный участник Матча всех звезд, самый результативный игрок НБА-2012/13, трехкратный олимпийский чемпион в составе сборной США.
НБА
Кармело: «Мы с Джорджем должны были оказаться в «Кливленде» в вечер драфта»
НБА
«Никс» обменяли Кармело в «Оклахому»