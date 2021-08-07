«Лос-Анджелес Лейкерс» объявили о подписании контракта с Расселом Уэстбруком. «Лейкерс» обменяли разыгрывающего «Вашингтон Уизардс» на Кайла Кузму, Монтрезла Харрелла, Кентавиуса Колдуэлл-Поупа и право выбора на драфте НБА, сообщается на официальном сайте.
В инстаграме клуб сообщил о появлении нового звездного трио – Brow x Brodie x Bron – Энтонио Дэвиса, Рассела Уэстбрука и Леброна Джеймса.
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Энтони объявил о переходе в «Лейкерс»
- Сообщалось, что контракт Уэстбрука будет действовать до 2023 года, за следующий сезон он заработает 44 млн долларов.
- «Лейкерс» ранее объявили о подписании контракта с Кармело Энтони, Кентом Бэйзмором, Кендриком Нанном, Маликом Монком и Тэйленом Хортон-Такером.
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Уэстбрук перейдет в «Лейкерс» – в трио к Леброну и Дэвису
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