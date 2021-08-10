«Даллас» объявил о подписании пятилетнего супермаксимального контракта со словенским разыгрывающим Лукой Дончичем.

22-летний игрок заработает 207 млн долларов за пять лет. Новое соглашение рассчитано до 2027 года, сообщает официальный сайт «Маверикс».

207 млн – самая большая гарантированная сумма в истории для продления контракта новичка. Дончич имел право заключить такое соглашение, так как уже два раза выбирался в первую символическую сборную НБА за три сезона в лиге.

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В прошлом сезоне НБА Дончич набирал в среднем за игру 27,7 очка, 8 подборов и 8,6 передачи. Он реализовывал 47,9% бросков с игры и 35% трехочковых.

«Маверикс» вылетела в первом раунде плей-офф от «Лос-Анджелес Клипперс».

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