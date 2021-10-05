Легендарный испанский баскетболист Пау Газоль принял решение завершить карьеру.
«Это тяжелое решение после стольких лет в спорте, но хорошо обдуманное». – сообщил Газоль, слова которого приводит «Евроспорт Испания».
Совладелица «Лейкерс» Джинни Басс сообщила, что 16-й игровой номер Газоля будет выведен из обращения.
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- Газоль начал и закончил карьеру в родной «Барселоне». В НБА Пау выступал за «Мемфис», «Лейкерс», «Чикаго», «Сан-Антонио» и «Милуоки».
- Наибольших успехов он добился с «Лейкерс»: два чемпионства НБА (2009, 2010). Также Газоль – шестикратный участник Матча всех звезд НБА.
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