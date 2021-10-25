Оклахома-Сити
-
2:00
25.10.21
Чизпик Энерджи Арена
Филадельфия
НБА • Регулярный
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Оклахома-Сити - Филадельфия

Баскетбол. Следите за матчем Оклахома-Сити – Филадельфия на Eurosport.ru! 25 октября 2021 года в 02:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Оклахома-Сити и Филадельфия и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Баскетбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
Сегодня встречаются Оклахома-Сити и Филадельфия, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Баскетбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
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