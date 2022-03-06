Бостон
-
21:00
06.03.22
ТД Гарден
Бруклин Нетс
НБА • Регулярный
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Бостон - Бруклин Нетс

Баскетбол. Следите за матчем Бостон – Бруклин Нетс на Eurosport.ru! 6 марта 2022 года в 21:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Бостон и Бруклин Нетс и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Баскетбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
Сегодня встречаются Бостон и Бруклин Нетс, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Баскетбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
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