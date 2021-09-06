Телеканал Fox 29 высмеял разыгрывающего «Филадельфии Сиксерс» Бена Симмонса, который попросил руководство клуба обменять его. В эфире программы «Good Day Philadelphia» ведущий Майк Джеррик отреагировал на просьбу Симмонса.
«У нас появилось видео Бена Симмонса, который спешно покидает Филадельфию», – сказал Джеррик, после чего зрители увидели плывующий по течению мусорный бак.
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- Симмонс также заявил о намерении пропустить тренировочный лагерь команды.
- По словам журналиста Брайана Уиндхорста, «Сиксерс» получат возможность штрафовать Симмонса на 227 тысяч долларов за каждый пропущенный день.
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