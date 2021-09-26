Старший сын легенды НБА Майкла Джордана Джеффри задержан за нападение при отягчающих обстоятельствах на медработников в больнице, расположенной в штате Аризона. 32-летнего мужчину, который сам в прошлом профессионально играл в баскетбол, доставили в медучреждение после пьяного инцидента в баре города Скоттсдейл. Джеффри устроил драку с врачами, вскоре его арестовала полиция.

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После дачи показаний Джеффри Джордан отпущен под залог. Он будет ждать слушаний по своему делу в суде. Его дальнейшая судьба зависит от тяжести повреждений, которые он нанес медперсоналу. В худшем случае Джеффри грозит тюремный срок, сообщает телеканал ABC15 со ссылкой на полицию.

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По данным очевидцев, Джеффри поскользнулся, упал и ударился головой в баре. После этого ему понадобилась помощь врачей.

Мужчине предъявлено обвинение в преступлении третьего класса – нанесении телесных повреждений должностному лицу при исполнении.

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