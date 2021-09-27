Вакцинация от коронавируса в НБА пробуксовывает из-за того, что часть игроков верит в теорию заговора, в том числе Кайри Ирвинг, звездный защитник «Бруклин Нетс».
Ирвинг, являющийся вице-президентом исполнительного комитета союза игроков, недавно начал следить в инстаграме за сообщениями конспиролога, который заявляет, что «тайные общества» внедряют вакцины, чтобы подключить темнокожее население к главному компьютеру для осуществления «плана сатаны». Подобная дезинформация о микрочипах Moderna гуляет по нескольким командам НБА и групповым чатам, сообщает Rolling Stone.
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- На данный момент около 10 процентов игроков НБА не прошли вакцинацию от коронавируса.
- Они рискуют пропустить ряд матчей из-за ограничений, введенных властями Нью-Йорка и Сан-Франциско.
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