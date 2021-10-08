Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс набрал 100 миллионов подписчиков в инстаграме. Баскетболист стал пятым спортсменом, кому покорилась эта отметка.

Первое место в списке самых популярных спортсменов в инстаграме занимает Криштиану Роналду (353 млн подписчиков), второй – Лионель Месси (272 млн), третий – Неймар (162 млн), а четвертый – игрок в крикет Вират Кхоли (159 млн).

Со 100 млн фолловеров Леброн популярнее, чем пять главных лиг в США: у НБА (60 млн), НФЛ (21,7 млн), MLB (7,9 млн), НХЛ (4,9 млн) и MLS (2 млн) суммарно меньше подписчиков.

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Леброн – четырехкратный чемпион НБА, четырехкратный MVP лиги.

Баскетболист 17 раз участвовал в Матче всех звезд НБА и дважды выигрывал Олимпийские игры.

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