Сезон-2020/2021 в НБА был похож на полнейший хаос: первые матчи стартовали всего через два месяца, как закончился финал в Орландо, число встреч в чемпионате сократили с 84 до 72, игры регулярки и матч всех звезд прошли при пустых трибунах, топовые игроки постоянно вылетали из-за травм. Как результат – много неожиданностей в постсезоне. «Лейкерс» зарубились с «Голден Стэйт» за путевку в плей-офф, «Милуоки» свипнули финалиста «пузыря» «Майами» в первом раунде, занявшая первое место на Западе «Юта» унизительно отлетела от «Клипперс» без Кавая Леонарда, а парализованный «Бруклин» выдал мощную семиматчевую серию с «оленями», пропустив их в финал конференции, где соперника ждала «Атланта», а не «Филадельфия». Получилась самая непредсказуемая концовка сезона за последние пять лет.

В новый розыгрыш турнира команды врываются в привычном ритме. Матчей снова должное количество, вакцинированные зрители набивали полные арены уже в прошлом плей-офф, а играть дома будет даже «Торонто». Сама лига подогревает ожидания мощным промо, которое выкатилось к 75-летию турнира. Все откатали предсезонку и готовы рубиться в сезоне.

«Финикс» в полном порядке, защита титула «Милуоки»

НБА Леброн набрал больше подписчиков, чем у 5 главных лиг США в сумме 08/10/2021 В 19:53

Если в заход «Милуоки» к трофею еще верилось перед стартом прошлого сезона (все-таки команда с MVP в составе считается одним из фаворитов на Востоке), то «Финикс» в финале стал сюрпризом. Появление Криса Пола в «Санз» сделало команду сыграннее, партнеров вокруг – умнее, и прибавило ей опыта. В лиге засверкало новое трио Пол-Букер-Эйтон, которое снова заберет в регулярке 50+ игр и спокойно выйдет в плей-офф.

Сможет ли команда Монти Уильямса повторить свой успех? Забег 36-летнего Пола с молодняком к титулу в сезоне 2020-21 называют фартом: в первом раунде у «Лейкерс» слетел Энтони Дэвис, во втором «Денвер» самоустранился без Джамала Мюррея, а в финале конференции у «Клипперс» не получилось без Кавая Леонарда. В новом заходе все зависит от состояния лидера: старине Крису в этом году стукнет 37, и оставаться в прайме в таком возрасте сложно.

Крис Пол Фото: Getty Images

Но команда не развалится без него. В «Финиксе» есть сыгранный состав, игроки стартовой пятерки не вылетали из-за травм. Деандре Эйтон ворвался в топ центровых лиги (в топе по подборам и эффективности заслонов), а Девин Букер тащит команду без главного лидера (27,3 очков за игру в плей-офф). Добавляем хороших ролевиков в лице Майлза Бриджеса и Джея Краудера, а также со скамейки выпускаем разыгрывающего Кэмерона Пейна и новичка команды с чемпионским ДНК Джавейла Макги, пока отдыхают Пол и Эйтон. С учетом имеющегося опыта смело записываем «Финикс Санз» в главные фавориты на выход в финал. Команда не стала хуже и способна снова удивить.

От «Милуоки» хочется увидеть ремейк серии против здорового «Бруклина». Когда все три лидера «Нетс» были в порядке, то «Бакс» сгорели -39 во втором матче второго раунда. Все ждали свип «оленей», но сначала сломался Ирвинг, а потом и Харден выполз на седьмую игру с одной ногой. Но даже тогда команда Майка Буденхольцера должна была отлететь, если бы у Дюранта не был 52,5 размер ноги. Чемпионов не судят, но их путь в плей-офф быстро бы закончился без фарта. «Хит» надели клоунские носы и отдали «краску» Яннису, дальше был отскок от «Бруклина», а в финале конференции еще одно чудо – «Атланта». В битве за главный трофей «Бакс» первые две игры слили «Санз», но потом проснулись и смотрелись очень организованно. Джру Холидэй выключил Пола, Крис Миддлтон помогал в атаке, а Яннис стал греческим богом: доминировал в обороне и убивал соперников евростепами. Мемный панч «Бакс» в шести» стал реальностью. В новый розыгрыш турнира «Милуоки» влетают, как вторая лучшая команда на Востоке. Смогут ли они защитить титул и противостоять «Нетс» – главный вопрос сезона.

Проблемный «Бруклин», но даже без Кайри они топ

Если «Бруклин» не возьмет титул НБА в этом сезоне, это будет провалом для франшизы. Боссы «Нетс» за два года собрали таких звезд, что соперников по именам нет ни у одной команды во всей лиге. Проблема лишь в том, что эти олстары – очень ненадежные. Кайри Ирвинг, вероятно, пропустит не только старт сезона, но и все домашние игры. Топовый разыгрывающий возглавил колонну антипрививочников. Ни фронт-офис «Нетс», ни коуч Стив Нэш, ни Джеймс Харден с Кевином Дюрантом не могут объяснить важность вакцинации для игрока, который верит в плоскость Земли и порабощение черного населения. Кайри уже отстранен от команды и не получит кэш за домашние игры.

Что с шансами на чемпионство? Даже несмотря на съехавшую крышу Ирвинга, «Бруклин» – главный фаворит. Убойного дуэта Хардена и Дюранта должно хватить на заход до финала НБА. «Нетс» мощно провели межсезонье (вероятно, были готовы к проблемам Кайри) и набрали крепких защищающихся игроков: Патрик Миллс, Пол Милсапп, возобновил карьеру Ламаркус Олдридж. Плюс «Бруклин» урвал лучшего скорера драфта Кэмерона Томаса (23 очка за игру в колледже LSU). Добавляем сюда Джона Харриса, одного из лучших снайперов лиги (47,5% из-за дуги прошлом сезоне – его лучший результат за все время в лиге), прогрессирующего 22-летнего Николаса Клэкстона и обретшего вторую молодость Блейка Гриффина. Без Ирвинга этот состав все равно мощный. Если не будет травм, шизофрении и тусовок с рэпером Лил Бейби, то титул обеспечен. Храни бог Кайри и его народ.

Кайри Ирвинг Фото: Getty Images

Леброн перестроил «Лейкерс» – зачем?

Нынешний состав «Лейкерс» больше напоминает ростер выставочного матча на благотворительном турнире. В межсезонье 36-летний Леброн (в декабре будет 37) пересобрал окружение вокруг себя. Самое милое – приход в команду лучшего друга Короля Кармело Энтони (37 лет), c которым они прыгнули в лигу на драфте в 2003 году. Вдобавок в команду вернулся Рэджон Рондо (35 лет), Дуайт Ховард (будет 36), взяли Тревора Аризу (36), Уэйна Эллингтона (33), Деандре Джордана (33) и Кента Бэйзмора (32). Ролевики неплохие, но тот же Энтони последний раз набирал больше 20 очков за игру пять лет назад.

Престарелую тусовку разбавляет молодняк в лице Талена Хортона-Такера (20), Малика Монка (23), Кендрика Нанна (26) и Кэмерона Оливера (25). У последнего всего четыре игры за «Хьюстон» в прошлом сезоне. Забавный факт: все эти парни (кроме Нанна и Хортона-Такера) играют в Лос-Анджелесе на минимальном контракте – люди готовы на все, чтобы заполучить гайку рядом с Леброном.

Главный мув «озерников» в межсезонье – подписание Рассела Уэстбрука. Фанаты НБА привыкли к мысли, что Расс – игрок, который собирает мусорную статистику (лидер за всю историю лиги по трипл-даблам) и не делает команду сильнее. Ему 33 года, он разрывал в «Оклахоме» с Дюрантом, помогал Хардену в «Хьюстоне» (местами неплохо), оказался в «Вашингтоне» в прошлом сезоне и продолжал забирать подборы у партнеров. Единственный его финал был в 2012 году с «Тандер», но тогда «Майами» их просто не заметили.

Вероятно, Уэстбрука взяли тащить команду, пока Леброн с Дэвисом отдыхают или находятся под сильной опекой на площадке. Серия с «Финиксом» в первом раунде показала, что с поломанным Дэвисом Джеймсу нереально вывести в одиночку команду ноунеймов в финал, как он это делал пару лет назад с «Кливлендом». Поэтому в команде появился Бродди, но как он будет уживаться с новыми партнерами – непонятно. Расс любит таскать мяч, но без него ему просто нечего делать на площадке: оборона и открывания – не его игра. «Лейкерс» придется привыкать, что Уэстбрук будет распоряжаться мячом так, как захочет. Или нет. На этом моменте люди вспоминают удивительное качество Леброна – рядом с ним любые игроки становятся лучшей версией самих себя. Фанам «озерников» остается надеяться, что звезды такого высокого уровня, как Леброн и Дэвис, возьмут Уэстбрука под контроль.

Предсезонка «Лейкерс» пока разочаровывает. «Озерники» слили все шесть игр (да, они ни на что не влияют), Брон набрал 30 очков против «Сакраменто», а Расс больше запомнился девятью потерями за игру против «ГСВ», хоть и пару раз залетел в хайлайты. Стабильно хорош только Дэвис, он и будет определяющим игроком для команды в этом сезоне, если не вылетит с травмой. Притопить за стариков приятно. Главное, чтобы эта пожилая банда со средним возрастом 31 вообще дожила до пост-сезона. На бумаге это команда-контендер, но в их триумф верится слабо.

Карри затащит «Голден Стэйт» в плей-офф

«Голден Стэйт Уорриорз» вместе с Стефеном Карри пролетели в сезоне 2021-22 прошлом розыгрыше турнира мимо плей-офф, хотя лидер выдал лучший сезон в карьере. Стеф тащил команду в одиночку, стал лучшим скорером лиги (32 очка в среднем за игру), установил карьер-хай по очкам (накидал «Портленду» 62 поинта) и побил кучу рекордов (например, 72 трехи за 10 игр). Его показатели близки к сезону 2015-16 (30,1 очков за игру), когда Шеф второй раз подряд стал MVP сезона и вышел с командой в финал НБА. Только тогда Карри делал это рядом с Клеем Томпсон, которого сейчас сильно не хватает «воинам».

Успехи «Голден Стейт Уорриорз» в этом году напрямую зависят от того, когда и в каком состоянии вернется их вторая звезда. Последний раз Клей выходил на паркет в шестом матче финала 2019 года с «Торонто». Атакующий защитник пропустил два сезона и восстановится только к февралю 2022-го. Без него команда опять будет барахтаться между 6-10 местами на Западе. Первый раунд плей-офф без Клея – потолок банды Стива Керра. Почему так? В команде очень много сырого молодняка.

По своему ростеру «ГСВ» сегодня самая неоднозначная команда из всех топов. С одной стороны, есть проверенные Стеф (+Клей), Дрэймонд Грин, Андре Игудала, даже Эндрю Уиггинс способен принести пользу. Но с другой, половина команды – новички, которым нужно время, чтобы начать из себя что-то представлять. Второгодка Уайзмен, топы последнего драфта Куминга и Моди, выдавший неплохую предсезонку Пул (перформанс против «Портленда» с 30 очками, где 7 трехочковых с 53,8%) – парни не будут давать результат здесь и сейчас. Что делать с ними? Вопрос для боссов «Уорриорз».

Стефен Карри Фото: Getty Images

«ГСВ» начнет развивать молодежь – про далекий заход в плей-офф можно забыть. Иметь подушку из прогрессирующих игроков – отличная перспектива. Но Стефу уже 33 года, Игудале вообще 38, непонятно, сколько времени нужно будет Клею, чтобы сыграться с партнерами. Фронт-офис команды может слить весь молодняк вместе с Уиггинсом на какого-нибудь топового олстара, но такого на рынке нет. Их перспективы такие же, как в прошлом году.

Дончич снова провалится с «Далласом»

Лука Дончин – главный молодая звезда лиги прямо сейчас и один из лучших игроков мира. Словенец выбивает уверенные 25,7 очков за игру, 7,7 ассистов и 8,6 подборов. Но какую бы магию не творил Лука на паркете, «Маверикс» в третий раз отлетят в первом раунде плей-офф. Техасская команда потеряла коуча Рика Карлайла, который рулил последние 13 лет. Место тренера занял легендарный игрок, но посредственный тактик Джейсон Кидд (провалился в «Бруклине» и в «Милуоки»). Дончич в конце прошлого сезона жаловался на Карлайта из-за грубого отношения к игрокам. Теперь капризная звезда должна выстраивать отношения с олдскульными методами работы Кидда. Для «Далласа» это станет проблемой.

Ростер команды сильно не поменялся. Провалившего плей-офф Джоша Ричардсона заменили на Реджи Буллока из «Никс», но главный балласт в составе слить не удалось. Кристапс Порзингис остался в Техасе. Латыш сам запрашивал трейд, но изменения в руководстве побудили зависнуть в «Далласе» до 2024 года по контракту. Порзи не вернется на свой прайм после травмы, он потерял свою скорость и проваливается на обоих участках паркета. В их связку с Лукой не верится, а третья звезда в Техасе так и не высадилась. Словенцу придется снова одному тащить команду, он продолжит прогрессировать, улучшит свой бросок, защиту, но «Даллас» будет болтаться в середине таблицы запада. Команда должна выйти в плей-офф, но там Лука снова не выдержит запредельные нагрузки и будет страдать в четвертых четвертях. Фаны могут порадоваться только тому, что Луке всего 22: летом он выбил пятилетнее супермаксимальное продление контракта с клубом на 207 млн долларов. Рано или поздно боссы техасского клуба построят вокруг него нормальную команду.

Новые правила

Следующий абзац лучше не читать Трею Янгу и Джеймсу Хардену. Лига решила вписаться за чистую игру и со стартом нового сезона призывает судей внимательно следить за теми, кто любит провоцировать фолы. Раньше атакующий игрок получал фол, если намеренно втыкался в соперника. Некоторые игроки так сильно овладели этим скиллом, что даже расставляли ноги и руки в воздухе, лишь бы зацепиться за оппонента.

Любителям нырять, как в футболе, будет непросто. Янг регулярно во время броска наклонялся к защитнику, который вообще не собирался фолить на нем, врезался в него, сваливался, махал руками и бомбил на судью, а после шел спокойно пробивать свои два или три штрафных. С этого сезона такие мувы не работают: даже Карри уже попался на новые правила в предсезонке.

Топы и середняки

На Востоке сразу за «Бруклином» и «Милуоки» пристроятся «Атланта» и «Филадельфия». У последних закончилась сага с Беном Симмонсом. Мистер «34% реализации штрафных в плей-офф» вернулся в команду под угрозой потерять 15 млн долларов за пропуск сезона. Отношений с партнерами у самовлюбленного австралийца нет, поэтому боссы «Сиксерс» в тяжелом положении. Слить его никак, он никому не нужен на рынке, но и играть за «Филу» Симмонс не хочет. Идеальный вариант для Бена – начать выкладываться по полной и работать над броском, иначе он надолго застрянет в Филадельфии. В такой ситуации вылет в первом-втором раунде – потолок для команды Дока Риверса.

Трей Янг и Джон Коллинз с «Атлантой» докажут, что «Хоукс» не просто выскочки, и поборются за третьи-четвертые места Востока. Команда молодая и заставит считаться с собой. Оставшиеся путевки должны забирать «Никс», «Хит», «Селтикс» и «Чикаго». Особенно интересно будет последить за «быками». За последние полгода «Буллс» сначала взяли из «Орландо» действующего олстара Николу Вучинича, а летом забрали Демара Дерозана, Лонзо Болла и Алекса Карузо. Вместе с Заком Лавином нападение у команды монструозное.

На Западе ситуация выглядит сложнее: команд, борющихся за постсезон, здесь больше. «Клипперс» выглядят как контендер, но их лидер Кавай Леонард лечит порванные кресты. В этом сезоне его можно и не ждать. Надежда на плей-офф для «парусников» ложится на Пола Джорджа, но в играх на выбывание команде Тайрона Лю ничего не светит без Леонарда. Если бы можно было пропустить сезон и начать следующий, как в симуляторе 2K, боссы «Клипперс» так бы и поступили. Зачехлить свои чемпионские амбиции придется и «Денверу». Поломанный Джамал Мюррей вернется в феврале, а пока MVP прошлого сезона Никола Йокич, третья звезда Майкл-Портер младший и пришедший недавно Аарон Гордон сделают всю работу без основного разыгрывающего. Борьба за финал конференции – максимум, на что способна команда Майкла Мэлоуна.

На фоне песочных «Лейкерс», полузеленых «Уорриорз», бескавайных «Клипперс» и безмюррейных «Наггетс» больше шансов снова забраться наверх у «Санз». Реабилитироваться в глазах болельщиков надо «Юте» – «джазмены» выиграли прошлую регулярку, уничтожили всех кучей трехочковых, но бездарно слетели от «Клипперс» во втором раунде. Добавит конкуренцию «Портленд» Дэмиана Лилларда. Туда пришел новый главный тренер Чонси Биллапс, и звезда «Блейзерс» дает ему шанс на старте сезона. Слабых команд в этой конференции мало, даже Зайону по силам запихать «Пеликанс» хотя бы в зону плей-ин. В любом случае, ошибиться будет приятно – в каждом сезоне лучшей баскетбольной лиги должен быть сюрприз.

Автор: Александр Менакер

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