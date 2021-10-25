Кроссовки легендарного баскетболиста Майкла Джордана продали на аукционе Sotheby’s в Лас-Вегасе. Джордан вышел на площадку в проданной паре в пятом по счету матче дебютного сезона в НБА в 1984 году.
Кроссовки от Nike ушли за 1,263 миллиона евро – сумма стала рекордной обуви Джордана, сообщает Guardian.
- Вырученные деньги сопоставимы с трансферной стоимостью некоторых известных футболистов РПЛ. Transfermarkt оценивает Маринато Гилерме в 1 млн евро, а Максимилиано Кофрие и Александра Селихова – в 1,2 млн евро.
- Предыдущие самые дорогие кроссы Джордана продали за 527,9 тысяч евро.
Чемпионат России
Кроссовки Майкла Джордана продали дороже стоимости Гилерме
ЧМ. Квалификация. Европа
Без Дзюбы, с новым вратарем. Самые интересные решения Карпина по сборной
Суперкубок России
Почему Гилерме не взяли на Евро? Видеоответ – по ссылке