Кроссовки легендарного баскетболиста Майкла Джордана продали на аукционе Sotheby’s в Лас-Вегасе. Джордан вышел на площадку в проданной паре в пятом по счету матче дебютного сезона в НБА в 1984 году.

Кроссовки от Nike ушли за 1,263 миллиона евро – сумма стала рекордной обуви Джордана, сообщает Guardian

Вырученные деньги сопоставимы с трансферной стоимостью некоторых известных футболистов РПЛ. Transfermarkt оценивает Маринато Гилерме в 1 млн евро, а Максимилиано Кофрие и Александра Селихова – в 1,2 млн евро.

Предыдущие самые дорогие кроссы Джордана продали за 527,9 тысяч евро.

Чемпионат России Кроссовки Майкла Джордана продали дороже стоимости Гилерме 10 МИНУТ НАЗАД

ЧМ. Квалификация. Европа Без Дзюбы, с новым вратарем. Самые интересные решения Карпина по сборной 16/08/2021 В 13:21