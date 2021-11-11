Братья сербского центрового «Денвер Наггетс» Николы Йокича угрожают форварду «Лос-Анджелес Клипперс» Маркусу Моррису после того, как брат Маркуса, игрок «Майами Хит» Маркифф Моррис, отправился в больницу в результате столкновения с Николой.

Что случилось?

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Во время матча «Денвер» – «Майами» недовольный судьей Маркифф Моррис специально сфолил на сербе в центре площадки. Йокич в ответ сильно ударил соперника плечом в область спины. Моррис упал на паркет, вскоре его унесли с площадки на носилках. Позже он самостоятельно покинул раздевалку, но в клубе заявили, что у форварда, скорее всего, повреждение шеи.

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Йокич и Моррис получили по неспортивному фолу второй степени, обоих игроков удалили. После матча игроки «Майами», включая Джимми Батлера, Кайла Лаури и Бэма Адебайо, собрались в коридоре, чтобы выяснить отношения с соперниками. Охране пришлось вмешаться, чтобы избежать потасовки.

За что братья Йокича угрожают Маркусу Моррису?

После матча Моррис-младший отреагировал на инцидент в твиттере. «Дождался, когда бро повернется спиной, мда. Принято к сведению», – написал Маркус. Братья Йокича, Неманья и Страхинья, восприняли это как угрозу, и ответили тем же.

«Лучше оставь все как есть вместо того, чтобы публично угрожать нашему брату! Твой брат первым грязно сыграл. Если захочешь продолжить, не сомневайся, мы будем тебя ждать! Братья Йокичи», – гласит сообщение в общем твиттере братьев.

Не исключено, что Йокичи планируют наехать и на Маркиффа Морриса. По информации баскетбольного инсайдера Эрика Гудмана, сербы приобрели билеты на матч 29 ноября между «Майами» и «Денвером».

Кто они вообще такие?

Неманья Йокич три года играл центрового в первом дивизионе NCAA. В университете он получил специальность магистра по управлению бизнесом. Неманья также выступал в тайском боксе и смешанных единоборствах – можно взглянуть на брутальный нокаут хай-киком и понять, почему Моррисам лучше не шутить с Йокичами.

Страхинья Йокич недолго профессионально играл в Европе. Никола сравнивал его стиль игры с Кендриком Перкинсом и говорил, что Страхинья ненавидит проигрывать. Страхинья тоже боец: он владеет муай-тай и приемами филиппинского бокса, благодаря чему получил лицензию частного телохранителя.

Что сказали Никола и Маркифф?

Серб не лезет в конфликт. Напротив, он раскаивается, что нанес сопернику повреждение. «Это был глупый поступок. Я сожалею, мне стыдно, что так вышло. Считаю, что против меня сыграли грязно, я должен был защитить себя. Но я не должен был реагировать вот таким образом... Бывает. Мне стыдно. Не должен был реагировать подобным образом, но мне надо было защищать себя. Все случилось на эмоциях», – заявил Никола.

Никола Йокич и Маркифф Моррис Фото: Getty Images

Маркифф Моррис, похоже, не идет на мировую. С больничной койки он написал довольной враждебный твит: «Я люблю вызывать ненависть. Без сомнения, я жестко сфолил, как всегда, но я никогда не бью человека, который стоит ко мне спиной. К счастью, мы другие. Я залижу раны и продолжу работать. Джокер – 1, Смув – 0».

Как игроков наказала НБА?

Йокич пропустит матч «Денвера» против «Индианы» 11 ноября, а Моррис за неспортивный фол второй степени наказан штрафом в размере 50 тысяч долларов. Другой игрок «Хит», Джимми Батлер, отдаст 30 тысяч за выяснения отношений с Йокичем и провокации.

Источник: ESPN, Bleacher Report.

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