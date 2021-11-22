Леброн Джеймс спровоцировал драку во время матча регулярного чемпионата НБА между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Детройт Пистонс» и был удален. В разгар третьей четверти после неточного штрафного Джерами Гранта («Лейкерс уступали 12 очков) Джеймс вступил в борьбу за подбор с второгодкой «поршней» Айзейей Стюартом. Ветеран, которому через месяц исполнится 37 лет, зарядил рукой по лицу оппонента и разбил ему веко. В чем причина конфликта и почему Леброн рассвирепел?

Что произошло?

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После пробития Грантом штрафного Стюарт в борьбе за подбор стал провоцировать Джеймса. Стюарт зацепил Леброна под локоток, как любимую барышню. Джеймс подобный намек не оценил и просто резко отмахнулся от игрока и рассек тому бровь. Тренер «Лейкерс» утверждал, что Леброн не собирался ранить противника, а только освободился из-под опеки:

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Айзейя попал ему локтем в грудную клетку, это нарушение. Джеймс пытался убрать руку, избавиться от этого контакта. Все получилось случайно.

Движение было акцентированным и четким, Стюарт докучал Джеймсу подобными действиями и до этого эпизода. Обычная игровая провокация, на которую повелся Леброн. Айзейя обиды не стерпел и в агрессивной манере начал высказывать Королю недовольство. Другие игроки сразу поняли, что дела плохи, подскочили к Стюарту, но тот уже себя не контролировал. Стюарт пытался освободиться из рук партнеров и наброситься на Леброна. Окровавленного игрока удалось сопроводить в раздевалку только с помощью охранников и персонала арены. В итоге Стюарт убежал в подтрибунное помещение. Работники арены во время его забегов просили зрителей оставаться на своих местах.

Айзейя Стюарт Фото: Getty Images

Что ждет Джеймса и Стюарта?

Даже коуч «Пистонс» Дуэйн Кейси несклонен винить Леброна:

Это был тяжелый момент для Айзейи. Его глаз был разбит, так что у него были причина для недовольства. Но я не думаю, что Леброн – грязный спортсмен.

Официального решения по инциденту пока нет. Руководство НБА вряд ли будет отстранять Леброна на долгий строк – Джеймс не славится репутацией плохого парня или головореза. Кроме того, Леброн – одна из главных звезд лиги. Он делает лиге кассу, поэтому его не отстранят на большое количество матчей. Баскетбольные эксперты предполагают, что НБА ограничится дисквалификацией в пару игр.

Что касается Стюарта, чью истерику наблюдал весь спортивный мир, то в лучшем случае все спишут на состояние аффекта. В худшем представители и тренерский штаб «Детройта» поймут, что рассчитывать на такого неуравновешенного спортсмена нельзя и как минимум сильно урежут его игровое время.

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