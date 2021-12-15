Баскетболист «Голден Стэйт» Стеф Карри установил абсолютный рекорд НБА по трехочковым. В матче регулярного чемпионата НБА против «Нью-Йорка» он реализовал 2974-й трехочковый бросок в карьере и обошел Рэя Аллена.
Видео легендарного момента:
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А это фото – 33-летний игрок не сумел сдержать эмоций.
«Все разговоры про величайшего снайпера в истории... Не знаю. Во-первых, хочу выразить огромное уважение Реджи Миллеру и Рэю Аллену – они установили стандарт того, каким должен быть настоящий снайпер. Диапазон, количество попыток, эффективность – я учился этому у них. Меня радует мой хороший процент с дистанции, радует, что мои дальние броски помогают команде побеждать.
Теперь я могу гордиться еще и тем, что смог обойти Аллена в историческом списке. Надеюсь довести рекорд до такой цифры, которой никто уже не сможет достичь», – сказал Карри на послематчевой пресс-конференции. «Голден Стэйт» выиграли со счетом 105:96.
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