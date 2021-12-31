Болельщица «Шарлотт Хорнетс» Изабелла Фитц получила тяжелые повреждения после неточного броска форварда «Хьюстон Рокетс» Кристиана Вуда. Игрок отдал передачу одноклубнику, но отдал мяч сильно вышел цели, в результате чего он улетел на трибуны и попал Фитц в голову, после чего она потеряла равновесие и упала.
«Удар по голове был таким сильным, что я, честно говоря, понятия не имела, что там произошло. Когда встала, то была дезориентирована и у меня звенело в ушах», – сказала болельщица.
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После медобследования стало известно, что у девушки сотрясение мозга и перелом скулы. По словам Изабеллы, ей придется просидеть три недели на больничном.
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Источник: Inside Edition.
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