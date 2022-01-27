Памятник легендарному баскетболисту «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайанту и его дочери Джианне установлен во вторую годовщину их гибели на месте крушения вертолета.

26 января 2020 года вертолет с Брайантом, 13-летней Джианной и еще семью пассажирами разбился в Калабасасе, никто из находившихся на борту не выжил. Памятник создан скульптором Дэном Мединой, который изобразил баскетболиста в форме «Лейкерс». На памятнике указаны имена Брайантов и семи других жертв.

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