Памятник легендарному баскетболисту «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайанту и его дочери Джианне установлен во вторую годовщину их гибели на месте крушения вертолета.
26 января 2020 года вертолет с Брайантом, 13-летней Джианной и еще семью пассажирами разбился в Калабасасе, никто из находившихся на борту не выжил. Памятник создан скульптором Дэном Мединой, который изобразил баскетболиста в форме «Лейкерс». На памятнике указаны имена Брайантов и семи других жертв.
Ad
НБА
На ютьюб выложили 1-й альбом Коби, который считался утерянным
1-й альбом Коби Брайанта Visions выложили на ютьюб – он никогда не выходил и считался утерянным.
В первую годовщину смерти Коби Брайанта его вдова Ванесса опубликовала трогательное письмо от подруги погибшей дочери Джианны.
НБА
Детское баскетбольное кольцо Коби продано за €30 тысяч
НБА
Рэпер Meek Mill написал трек о Коби. Вдова Брайанта недовольна
Реклама
Ad
Реклама
Ad