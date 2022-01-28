«Только буйные воды могут взрастить умелого моряка. Не беспокойтесь, скоро буду в строю», – философствовал Клэй Томпсон 4 января, когда вышел в прямой эфир инстаграм. Звезда «Голден Стэйт» появился перед подписчиками в клетчатой рубашке, кепке мореплавателя и за рулем судна. А еще анонсировал возвращение на паркет.

Под «буйными водами» Томпсон имел в виду две травмы, передней крестообразной связки и ахиллова сухожилия, из-за которых баскетболист оставался вне состава с 2019 года. Во время рехаба Клэй выбрал новое хобби – мореплавание.

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Томпсон вырос в Южной Калифорнии, берег которой выходит к Тихому океану, а еще обожал Багамские острова, где родился отец. Вода успокаивала Клэя с детства: как во время плавания, так и на рыбалке со школьным другом. «Томпсон годами хотел купить судно – мы перебрасывались разными вариантами в соцсетях», – рассказывал морской приятель защитника Энтони Нуччио.

После разрыва крестов Томпсон восстанавливался у Рекса Батлера, спортивного врача и владельца лодки. Именно медик посоветовал Клэю «Скандинавский клинок» – так игрок «Голден Стэйт» прозвал личное судно. Еще защитника поддержали партнеры. «Томпсон должен был сосредоточиться на лечении, чего не достичь без радостных эмоций. Клэй остался без баскетбола – что предложить взамен? Решили, что лодка – отличный вариант», – рассуждал бывший одноклубник Заза Пачулия.

С мыслями игроков согласился и Стив Керр, главный тренер «Уорриорс». «Любому спортсмену нужно отвлекаться от работы. Стефу Карри и Андре Игудале понравился гольф. Мореплавание – отличное увлечение для Томпсона. В воде Клэй как минимум получит витамин D после тренировок», – рассуждал коуч.

Стеф Карри и Стив Керр Фото: Getty Images

Томпсон потратил несколько месяцев, чтобы набраться уверенности за рулем. «Лодка – не машина, для управления которой достаточно получить ключи», – объясняет продавец, у которого Клэй приобрел водный транспорт. Зато вскоре постоянными морскими гостями защитника стали одноклубник по «Голден Стэйт» Джеймс Уайзмен и клубный тренер Леандро Барбоза.

Иногда Томпсон использует лодку как базовый транспорт. Клэй приезжает на «Скандинавском клинке» на матчи «Уорриорс» – арена команды как раз выходит к воде. Сначала защитник парковал судно в любом свободном месте, затем осознал: слоты возле стадиона принадлежат другим людям. Так на баскетболиста вышел Арвин Патель, хозяин местной верфи и частный инвестор из Кремниевой долины, который предложил пространство рядом с личным кораблем.

Капиталист и игрок сдружились на фоне общего интереса к мореплаванию и вместе выезжали на рыбалку. «Поймали двух рыб и отлично провели время. Несильно увлекаюсь баскетболом, просто радует, что местная команда побеждает. Если нужны билеты на «Уорриорс», всегда бегу к Клэю», – рассказывал Арвин.

На лодке Томпсона запрещены калорийные обеды. Клэй выступает за легкие перекусы из морепродуктов, украшенные бутылкой розе. К личному судну баскетболист относится как к живому человеку, самостоятельно чистит и ремонтирует. А любому потенциальному гостю задает три вопроса: «Умеете ли вы завязывать морской узел?», «Не почувствуете ли морскую болезнь в течение часа?» и «Уважаете ли вы воду?».

Наконец, в 2019-м Томпсон организовал детский фонд для спортивного и научного развития. С тех пор Клэй мечтает вывезти учеников на рыбалку.

Клэй Томпсон Фото: Getty Images

Второе название лодки, «Splash Express», отсылает к связке Томпсона и Карри. Защитников «Голден Стэйт» прозвали «Splash Brothers» или «Братьями всплеска»: оба специализируются на дальних бросках, а в США звук точного трехочкового часто сравнивают с брызгами воды. Морская метафора точно напоминала Клэю о возвращении в НБА – атакующий защитник превратил личный камбэк в шоу.

Первым делом Томпсон залил 17 очков в корзину «Кливленда», затем 14 – «Мемфису». Лучший результат по возвращении в лигу защитник выдал против «Детройта» – 21 очко. А 26 января от Клэя досталось «Далласу»: 15 очков при 50% с игры.

Томпсон все еще далек от праймовых цифр и выступлений – все-таки перерыв в профессиональном баскетболе составил два года. Справиться с трудностями после камбэка Клэю наверняка поможет необычное хобби. «Плохих дней на борту не бывает. Вода помогает забыть о постоянном давлении, которое оказывается на любого игрока НБА. Лодка помогает с психологической точки зрения», – объяснял защитник «Голден Стэйт» в интервью New York Times.

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Источники: New York Times, ESPN, Fansided, GQ, NBC.

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