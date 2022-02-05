Баскетболист «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс может покинуть команду, чтобы сыграть вместе с сыном Бронни. Об этом рассказал инсайдер Брайан Уиндхорст.
«Леброну нравится Лос-Анджелес, ему нравится растить свою семью в этом городе, и его бизнес после карьеры будет также находиться в Лос-Анджелесе. Он очень ясно дал понять, что хочет поиграть со своим сыном. И если такой вариант будет, то он его использует», – сказал Уиндхорст.
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17-летний Бронни выступает в калифорнийской школе Сьерра-Каньон. Леброн хочет сыграть с сыном в одном клубе НБА, когда Бронни выставится на драфт. Сейчас Бронни. Сайт NBA Draft Room прогнозирует, что Джеймса-младшего выберут под первым номером драфта в 2024 году.
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Уход Леброна станет для «Лейкерс» большой медийной потерей – Джеймс набрал 100 млн подписчиков в инстаграме. Это больше, чем у пяти ведущих американских чемпионатов в сумме.
Леброн – первый баскетболист НБА, который заработал 1 миллиард долларов за карьеру. Во всех видах спорта такое ранее удалось только пятерым.
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