Команда Леброна Джеймса обыграла команду Кевина Дюранта со счетом 163:160 (47:45, 46:49, 45:45, 25:21) во время Матча звезд НБА в Кливленде.

Нибольшую результативность продемонстрировал Стефен Карри, который играл за команду Леброна и набрал 50 очков. Сам Джеймс заработал 24 очка. В составе проигравших 36 очков и 10 подборов заработал Джоэл Эмбиид. Кевин Дюрант не играл из-за травмы колена.

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Формат Матча звезд не поменялся в сравнении с прошлым годом. Первые три четверти начинаются со счета 0:0 и играются как отдельный матч, победители получают деньги на благотворительность. Если зафиксирована ничья, средства переходят на следующую четверть. В четвертой 12-минутке счет времени не ведется, а побеждает команда, которая первой наберет целевой показатель – сумма очков, которую набрала команда-лидер за предыдущие три четверти, плюс 24 балла в честь игрового номера Коби Брайанта.

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