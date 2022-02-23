Судья НБА Кен Мауэр завил, что лига отстранила его от обслуживания матчей из-за отказа вакцинироваться от коронавируса. 66-летний арбитр, который работал в НБА с 1986 года, объяснил решение не делать прививку религиозными соображениями.

«Я никогда не думал, что моя вера в нашего Господа Иисуса Христа помешает мне судить матчи НБА. Именно это и произошло. Не только со мной, но и другими. Многие судьи не хотели вакцинироваться, но были вынуждены сделать это, потому что у них есть дети, семьи и им нужно платить по счетам. Они испугались, а я нет. Я никогда не сделаю прививку», – сказал Мауэр. Судья добавил, что, по его мнению, в разработке вакцин от коронавируса использовались ткани абортированных плодов.

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