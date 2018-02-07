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Парень из никому не известной команды сделал данк, которому позавидует даже Леброн

Парень из никому не известной команды сделал данк, которому позавидует даже Леброн
Eurosport

10 ч. назад

Твоя реакция будет такой же, как у одного из операторов.

Вчера мы писали о читерском данке из-под Леброна, но сегодня не об этом.

Необязательно смотреть НБА, чтобы увидеть вот такое:

Лицо одного из операторов говорит все об этом данке:

  • Помимо оператора, взгляните на трибуны: на какой-то лиге ноунеймов люди шумят сильнее, чем на половине стадионов РФПЛ.
  • Лига ноунеймов – это официально. Мы не знаем ни имени парня, ни названия турнира, но он забросил очень круто.

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