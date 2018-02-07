Eurosport
Парень из никому не известной команды сделал данк, которому позавидует даже Леброн
Твоя реакция будет такой же, как у одного из операторов.
Вчера мы писали о читерском данке из-под Леброна, но сегодня не об этом.
Необязательно смотреть НБА, чтобы увидеть вот такое:
Лицо одного из операторов говорит все об этом данке:
- Помимо оператора, взгляните на трибуны: на какой-то лиге ноунеймов люди шумят сильнее, чем на половине стадионов РФПЛ.
- Лига ноунеймов – это официально. Мы не знаем ни имени парня, ни названия турнира, но он забросил очень круто.
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