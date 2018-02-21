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Университет Луисвилль лишили титула чемпиона-2013, потому что тренер заказывал игрокам стриптизерш

Университет Луисвилль лишили титула чемпиона-2013, потому что тренер заказывал игрокам стриптизерш
Eurosport

41 мин. назад

Дотанцевались.

Фантастическая история потрясла Национальную ассоциацию студенческого спорта в США. Университет Луисвилль потерял титул чемпиона NCAA 2013, потому что их тренер Андре Макги приглашал девушек из эскорт-агентства для развлечения действующих и потенциальных игроков.

Катина Пауэлл рассказала, что только ей Макги заплатил 10 тысяч долларов за 22 шоу в общежитии университета, которые она устраивала в течение четырех лет.

После слов дамы все победы баскетбольного «Луисвилля» с 2010-го по 2014-й отменили . Причина: игроки, которых убедили играть за университет таким образом, не считаются допущенными к соревнованиям. В рузультате Университет Луисвилль потерял титул чемпиона 2013-го и обязан вернуть деньги, полученные за участие в финальных турнирах NCAA с 2012 по 2015-й. Еще учебное заведение выплатит штраф.

А вот этому мужчине придется свести памятную татуировку.

  • В NCAA входят 1281 организация, организующая спортивные соревнования в колледжах и университетах США и Канады.

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