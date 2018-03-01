Дико смешная симуляция игрока американской студенческой лиги, который упал и притворился мертвым

Забавный эпизод произошел в матче американской студенческой лиги NCAA.

Во время заварушки в середине площадки один из игроков упал от одного только намерения соперника на него наброситься.

В прошлом году юные баскетболистки из штатов Невада и Юта устроили мощную драку. Встречу приостановили после того, как представительница одной из команд толкнула соперницу плечом, а та ей ответила, и в потасовку включились и другие участники матча.

В начале 2018-го матч NCAA между командами университетов Северной и Южной Каролины едва не завершился трагедией: у баскетболиста команды «южных» Тая Соломона остановилось сердце. Игрока спасли.

В феврале 2016-го в американской студенческой лиге среди женщин был установлен антирекорд. Команда колледжа Гилмор обыграла баскетболисток из Огайо со счетом 108:1.

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