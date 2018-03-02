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Баскетболист из Литвы встретился с мамой после пяти лет разлуки. До слез

Баскетболист из Литвы встретился с мамой после пяти лет разлуки. До слез
Eurosport

1 час назад

Самое трогательное видео года.

В 2013 году литовский баскетболист Норбертас Гига покинул родину и переехал в США учиться и выступать за «Джексонвилл». С тех пор он ни разу не виделся с семьей.

В конце февраля тренеры студенческой команды позвали Норбертаса на просмотр обучающего фильма. Оказалось, что это был лишь предлог.

Когда в комнату вошел самый дорогой человек в его жизни, двухметровый гигант был в шоке и пустил слезу. Мама и сын не виделись 5 лет.

  • 22-летний Гига провел 31 матч, в которых набирал в среднем 8,3 очка.

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