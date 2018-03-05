Мультик Коби Брайанта о самом себе получил «Оскар»

В Лос-Анджелесе прошла юбилейная 90-я церемония вручения «Оскара». Победителем в номинации «Лучший анимационный короткометражный фильм» стал «Дорогой баскетбол» – мультфильм, в которой экс-звезда «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайант рассказал о себе.

Коби написал сценарий к истории. В творческом процессе ему помог известный композитор Джон Уильямс и аниматор Глен Кин, долгое время сотрудничавший со студией Disney. Он приложил руку к созданию таких шедевров, как «Русалочка» и «Аладдин». Брайант прочитал текст за кадром.

Продолжительность мульта составляет 5 минут и 22 секунды.

Премьера фильма прошла в апреле прошлого года.

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