Фанаты на матче студенческих команд дразнили немецкого игрока криками: «Гитлер, Гитлер»

Полуфинальный матч студенческой лиги между «Мичиган Вулверинс» и «Мичиган Стэйт Спартанс» был омрачен поведением болельщиков «спартанцев».

В конце первой четверти немецкий баскетболист «Вулверинс» Мориц Вагнер получил право на два штрафных броска. В этот момент с трибун послышались кричалки, подозрительно напоминавшие: «Гитлер, Гитлер».

Психологическая атака не удалась: «Мичиган Стэйт» проиграл 64:75 и прервал серию из 13 побед.

Вагнер – чемпион Европы-2014 до 18 лет в составе юношеской сборной Германии.

В 2017 году перед началом матча теннисного Кубка Федерации США – Германии организаторы врубили гимн Третьего рейха.

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