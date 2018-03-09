«Коби – известный насильник». Брайант получил «Оскар» с первой попытки, но влип в скандал

Осенью 2015 года Коби Брайант объявил о завершении карьеры. Он написал трогательное прощальное письмо в форме стихотворения и посвятил его баскетболу. На основе текста Глен Кин нарисовал короткометражный мульт «Дорогой баскетбол», а Коби все это озвучил. В итоге мультфильм порвал всех на «Оскаре», а Брайант доказал, что может заставить рыдать не только соперников.

Мульт Коби оказался мощнее прошлых работ баскетболистов

Его главный соперник Шакил О'Нил впервые попробовал себя в фильме «Азартная игра» (1994). В 1997 году он появился в научно-фантастическом боевике «Сталь». Там баскетболист играл главную роль – Мистера Сталь (что-то типа Робокопа). Но фильм провалился, а над О'Нилом глумились, пока Деннис Родман не получил три «Золотых малины», две из них в 1998 году за фильм «Колония».

Были и успешные попытки: Джордан снялся в «Космическом джеме», который собрал 330 миллионов долларов, а игра Майкла оставила приятное впечатление. Рик Фокс совмещал броски в корзину со съемками. Закончив с баскетом, Фокс окончательно занялся кино и поучаствовал во многих проектах: «Его игра», сериалы «Теория Большого взрыва» и «Бесстыдники».

Коби Брайан, Шакил О'НилAllsport

Мульт Коби заткнул Гэри Олдмена

Британский актер Гэри Олдмен, известный по роли Сириуса Блэка, видимо, перепутал вселенную Гарри Поттера с реальной жизнью и набросился на баскетболистов, как на маглов. В скетче от шоу «Late Night» Олдмен обматерил баскетболистов, которые снимались в фильмах, и попросил их не лезть в киноиндустрию. Игроки оставили выходку актера без внимания.

Гари за 36-летнюю карьеру лишь дважды был номинирован на «Оскар», а выиграл только в этом году. Коби взял награду с первого раза.

Мульт Коби делали два оскароносных гения

Музыку к мультфильму написал пятикратный лауреат «Оскара» композитор Джон Уильямс, прославившийся саундтреками к хитам «Один дома» и «Звездные войны». Глен Кин, нарисовавший «Аладдина» и «Русалочку», занимался анимацией. Он просил в точности описывать каждый момент из детства Коби, чтобы кадры выглядели наиболее реалистично: «Глен задавал мне кучу вопросов о детстве. Я использовал стулья, расставлял их на парковке так, чтобы отрабатывать дриблинг. И Глен хотел знать, как именно я расставлял стулья, просил, чтобы я нарисовал все это».

Мульт Коби важнее титула НБА

После вручения премий за кулисами Брайант признался, что получил больше кайфа от победы на «Оскаре», чем от победы в чемпионате НБА: «Это приятнее, честное слово. Я клянусь вам».

Kobe Bryant(notes) #24 of the Los Angeles Lakers hold up the Larry O'Brien trophy Eurosport

Мульт хотят лишить «Оскара» из-за секс-скандала

Около 17 тысяч человек хотят отобрать премию у «Дорогого баскетбола» из-за подозрения Брайанта в изнасиловании в 2003 году. 19-летней служащая гостиницы Кателин Фабер обвинила баскетболиста в сексуальных домогательствах, но вскоре отказалась свидетельствовать против Коби.

Противники Брайанта сейчас подписывают петицию за лишение мультфильма премии: «Учредители «Оскара» стараются не номинировать сексуальных хищников. Вуди Аллен и Джеймс Франко не получили ничего. Но Коби Брайант, который обвинялся в ужасающем изнасиловании, был номинирован. Подпишите петицию и потребуйте у Академии аннулировать награду Коби Брайанта – известного насильника».

Больше 17 тысяч человек подписали петицию за лишение Коби Брайанта «Оскара»

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