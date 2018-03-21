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Четкий снайпер нереально забил с 20 метров и доказал, что исландцы талантливы не только в футболе

Четкий снайпер нереально забил с 20 метров и доказал, что исландцы талантливы не только в футболе
Eurosport

60 мин. назад

Чудеса да и только.

В четвертьфинальном матче чемпионата Исландии «Кефлавик» проиграл дома «Хаукару» – 82:85.

Гости вырвали победу чрезвычайно циничным образом. За несколько мгновений до сирены при равном счете 82:82 игрок «Хаукара» решился на бросок из своей штрафной площадки – и попал в кольцо.

Полностью видео эпизода можно посмотреть тут.

  • «Хаукар» ведет в серии со счетом 2:0.
  • Серия играется до трех побед одной из двух команд.

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