Eurosport
Парень специально смазал штрафной, рассчитал отскок и положил плюху, по которой снимут фильм
Ты будешь показывать этот видос внукам.
Паулиньо Бораччини за две секунды до конца четвертой четверти принес победу «Баскет Сеаренсе» в матче чемпионата Бразилии с «Бауру». Он сделал это совершенно непостижимым баззером при счете 77:80.
Баскетболист забил первый штрафной, а второй специально смазал так, чтобы мяч от душки кольца отскочил в угол, и заткнул сирену бомбической трехой.
- Матч закончился со счетом 81:80 в пользу клуба из Сеары.
- На счету Паулинью 16 очков.
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