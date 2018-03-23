Парень специально смазал штрафной, рассчитал отскок и положил плюху, по которой снимут фильм

Паулиньо Бораччини за две секунды до конца четвертой четверти принес победу «Баскет Сеаренсе» в матче чемпионата Бразилии с «Бауру». Он сделал это совершенно непостижимым баззером при счете 77:80.

Баскетболист забил первый штрафной, а второй специально смазал так, чтобы мяч от душки кольца отскочил в угол, и заткнул сирену бомбической трехой.

Матч закончился со счетом 81:80 в пользу клуба из Сеары.

На счету Паулинью 16 очков.

Еще больше крутых фактов и видосов на нашем канале в YouTube