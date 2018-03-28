Eurosport
Баскетболистка агрессивно толкнула соперницу, а та в ответ вмазала ей по лицу
Девушка перепутала площадку с рингом.
В матче второго дивизиона баскетбольной женской Суперлиги между «Динамо-2» (Новосибирск) и «Спартаком» (Санкт-Петербург) произошел инцидент, имеющий отношение к боевым искусствам.
Игрок «Динамо» Диана Оборина поддалась на провокацию со стороны соперницы и ударила ее по лицу в ответ на толчок. Судья лояльно отнеслась к эпизоду и выписала Обориной неспортивный фол. Сама же Диана выложила эпизод с ударом в инстаграм.
- Матч закончился со счетом 50:63 в пользу «Спартака».
- Диана, помимо ударов в лицо соперницам, способна и на такие броски.
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