Instagram

«Я никогда не делал такого сэйва». Буффон похвалил игрока АЕК за безумный перехват в матче ЛЧ

«Я никогда не делал такого сэйва». Буффон похвалил игрока АЕК за безумный перехват в матче ЛЧ
Eurosport

1 час назад

Просто супер.

Греческий АЕК выиграл у французского «Страсбура» в матче плей-офф Лиги чемпионов ФИБА – 78:69.

В первой четверти защитник хозяев Джаннулис Ларентзакис совершил перехват, который был больше похож на футбольный сэйв. На этот эпизод обратил внимание Джанлуиджи Буффон, который выложил в инстаграме видео перехвата и написал: «Я никогда не делал такого сэйва, отличная работа».

  • Ответный матч между АЕК и «Страсбуром» пройдет 4 апреля.
  • Действующий победитель Лиги чемпионов ФИБА – «Тенерифе».

Еще больше крутых фактов и видосов на нашем канале в YouTube

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Sponsored content
Смотрите сейчас

Видео - «Торонто» вел 3:0 и чуть все не загубил

04:26
Популярные видео
«Вашингтон» летел нью-йоркским «рейнджерам», пока за дело не взялся Кузнецов
1 763 просмотров7 ч
Гонщик не заметил стюарда у обочины и впечатался в него на велике
1 460 просмотров9 ч
А еще вам может понравиться