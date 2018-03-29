«Я никогда не делал такого сэйва». Буффон похвалил игрока АЕК за безумный перехват в матче ЛЧ
Просто супер.
Греческий АЕК выиграл у французского «Страсбура» в матче плей-офф Лиги чемпионов ФИБА – 78:69.
В первой четверти защитник хозяев Джаннулис Ларентзакис совершил перехват, который был больше похож на футбольный сэйв. На этот эпизод обратил внимание Джанлуиджи Буффон, который выложил в инстаграме видео перехвата и написал: «Я никогда не делал такого сэйва, отличная работа».
- Ответный матч между АЕК и «Страсбуром» пройдет 4 апреля.
- Действующий победитель Лиги чемпионов ФИБА – «Тенерифе».
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