«Я никогда не делал такого сэйва». Буффон похвалил игрока АЕК за безумный перехват в матче ЛЧ

Греческий АЕК выиграл у французского «Страсбура» в матче плей-офф Лиги чемпионов ФИБА – 78:69.

В первой четверти защитник хозяев Джаннулис Ларентзакис совершил перехват, который был больше похож на футбольный сэйв. На этот эпизод обратил внимание Джанлуиджи Буффон, который выложил в инстаграме видео перехвата и написал: «Я никогда не делал такого сэйва, отличная работа».

Ответный матч между АЕК и «Страсбуром» пройдет 4 апреля.

Действующий победитель Лиги чемпионов ФИБА – «Тенерифе».

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