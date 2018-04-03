Eurosport
Парниша показал крутой дриблинг, а потом заколотил такой данк, что чуть не сломал щит
Ждем мальчугана через несколько лет в НБА.
В сети появилось видео, на котором молодой паренек творит безумные вещи на паркете.
Сначала парень сделал дриблингом клоуна из оппонента, а затем, убрав соперника ложным движением, сделал бомбический данк с отскоком от щита.
- Реф был так восхищен действиями щегла, что даже не свистнул ему пробежку.
- Судя по преимуществу в 21 очко, ребята в синих майках забивают не только эффектно, но и много.
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