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Парниша показал крутой дриблинг, а потом заколотил такой данк, что чуть не сломал щит

Парниша показал крутой дриблинг, а потом заколотил такой данк, что чуть не сломал щит
Eurosport

1 час назад

Ждем мальчугана через несколько лет в НБА.

В сети появилось видео, на котором молодой паренек творит безумные вещи на паркете.

Сначала парень сделал дриблингом клоуна из оппонента, а затем, убрав соперника ложным движением, сделал бомбический данк с отскоком от щита.

  • Реф был так восхищен действиями щегла, что даже не свистнул ему пробежку.
  • Судя по преимуществу в 21 очко, ребята в синих майках забивают не только эффектно, но и много.

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