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Eurohoops: баскетболист «Химок» убит полицейскими в Лос-Анджелесе

Eurohoops: баскетболист «Химок» убит полицейскими в Лос-Анджелесе
Eurosport

47 мин. назад

Парень попал в перестрелку с сотрудниками правопорядка.

Тревожные новости пришли с западного побережья США. Легкий форвард «Химок» Тайлер Ханикатт, вероятно, погиб в перестрелке с полицией Лос-Анджелеса.

Баскетболист забаррикадировался дома и отстреливался от полицейских. Те открыли ответный огонь. Позже пожарные и сотрудники правопорядка ворвались в дом Ханикатта, где был обнаружен мертвый мужчина.

Как передает Eurohoops, труп пока не опознан, официального подтверждения смерти Ханикатта со стороны полиции пока нет, но на новость уже отреагировал форвард «Нью-Орлеана» Соломон Хилл:

«Эта новость причинила мне боль. Рад, что никто больше не пострадал, но мне очень грустно говорить это: покойся с миром, мой баскетбольный брат Тайлер Ханикатт».

  • 15 июля Ханикатту исполнилось бы 28 лет.
  • Ханикатт выступал за «Химки» в 2014-16 и 2017-18 годах.
  • Ханикатт провел 24 матча в НБА в составе «Сакраменто» в 2011-13 годах.

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