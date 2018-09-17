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Американский баскетболист смеется на законами физики – данками он искривляет пространство
Волшебник.
Профессиональный данкер Коннор Барт выложил в сеть новый трюк.
Баскетболист бросил мяч в щит, поймал его, прокрутил под ногой и влепил в кольцо.
Полюбуйтесь, что Коннор еще умеет и не уроните челюсть на стол.
- Барт колесит по США с яркими шоу, которые завоевывают все большую популярность.
- В прошлом году Коннор выиграл соревнование Slam Dunk Contest, получив за победу 2,5 тысячи долларов.
- Новый сезон НБА стартует 16 октября. Как думаешь, кто выиграет?
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