Американский баскетболист смеется на законами физики – данками он искривляет пространство

Профессиональный данкер Коннор Барт выложил в сеть новый трюк.

Баскетболист бросил мяч в щит, поймал его, прокрутил под ногой и влепил в кольцо.

Полюбуйтесь, что Коннор еще умеет и не уроните челюсть на стол.

Барт колесит по США с яркими шоу, которые завоевывают все большую популярность.

В прошлом году Коннор выиграл соревнование Slam Dunk Contest, получив за победу 2,5 тысячи долларов.

Новый сезон НБА стартует 16 октября. Как думаешь, кто выиграет?

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