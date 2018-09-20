8-летняя американочка управляет мячами с закрытыми глазами. Даже не мечтай это повторить

Самайе Кларк-Габриэль всего восемь лет, но в США она уже суперзвезда. С четырех лет девочку приглашают на различные телевизионные шоу за умение феноменально обращаться с баскетбольным мячом.

Малышка из Бруклина часто выступает в перерывах матчей команд НБА и других мероприятиях.

Известность пришла к ней в четыре года, когда она показала баскетбольные навыки в передаче «Доброе утро, Америка».

В январе 2018-го Кларк-Габриэль поучаствовала в шоу известной американской баскетбольной команды «Гарлем Глобтроттерс».

Самайя сыграла роль в фильме, посвященном жестокому обращению с детьми в приемных семьях.

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